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Как Давид Арахамия в народ ходил под Верховной Радой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Как Давид Арахамия в народ ходил под Верховной Радой (ВИДЕО)
 
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В среду, после закрытия утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия решил выйти к митингующим аграриям и объяснить восставшему народу, какие изменения в земельный кодекс планируют внести нардепы ко второму чтению.

Арахамия постарался успокоить митингующих рассказав, что в законе о рынке земли убрали спорные положения, в частности, уменьшив концентрацию земли в одни руки и внеся правку относительно запрета продажи земли иностранцам вплоть до решения этого вопроса на всеукраинском референдуме. , информирует enovosty.com/news.

Вначале беседа протекала мирно и даже немного конструктивно, пока Арахамия был в окружении реальных фермеров, которые вышли на протест под стены ВР.

Буквально спустя несколько минут к Арахамии и аграриям присоединился лидер нацкорпуса Андрей Белецкий в окружении молодых людей спортивного телосложения, которые не были похожи на фермеров, но видимо очень им сочувствовали. Именно с этого момента конструктивная беседа перетекла в неконструктивную ругань с взаимными обвинениями.

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Обстановка начала накалялся с каждой минутой, и Арахамия поспешил ретироваться под купол Верховной Рады под крики толпы «Ганьба!» и «Банду Геть!».

В очередной раз власть и народ остались непонятыми и непонятными друг другу.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 124

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