Москва не хочет встречи в Нормандском формате, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Украина выполнили все взятые на себя обязательства, чтобы встреча в нормандском формате в Париже состоялась, любые другие форматы встречи, в том числе и встреча в Казахстане — это ловушка, которая нивелирует будущие переговоры. Об этом заявила депутат от фракции «Слуга народа», Ирина Верещук.

«У нас есть определенный алгоритм и стратегия. Она заключается в том, что у нас есть резолюция ООН, которая привязана к минским соглашениям, у нас есть — нормандский формат, который также привязан к Минску. И мы должны действовать исключительно по этому алгоритму», — убеждена Верещук, информирует enovosty.com/news.

Она также отметила, что заявление Путина о том, что Украина должна согласовать документ «об особом статусе Донбасса» с, так называемыми, ЛНР и ДНР является неправомерным и Украина не может и не будет согласовать никаких документов с лидерами непризнанных республик.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасcа. Также Путин заявил, что если будет принят новый документ и он не будет согласован с ЛНР и ДНР, это поставит в тупик дальнейший переговорный процесс.

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Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.