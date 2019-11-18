Минские соглашения — большая западня для Украины. Их выполнение нереально, — Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Минские соглашения - большая западня для Украины. Их выполнение нереально, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО) Минские соглашения - большая западня для Украины. Их выполнение нереально, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

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Вернуть Донбасс и навсегда забыть о Крыме — это то, чего сейчас добивается Россия, в том числе, и с помощью минских договоренностей. Об этом заявил депутат от фракции «Голос» Святослав Вакарчук.

Он убеждён, что Россия очень хочет снять международные санкции, поэтому пойдёт на уступки по Донбассу взамен на то, что Украина навсегда забудет об аннексированном Крыме, информирует enovosty.com/news.

«Вернули Донбасс, провели выборы на оккупированных территориях, Россия и их наемники вернули нам контроль на границей, санкции с России сняли и о Крыме все забыли. Партия «Голос» выступает категорически против такого развития событий. Мы не можем отдать ни единого сантиметра нашей земли. И лучше де-факто сегодня недополучить, нежели де-юро закрепить, что мы что-то сами отдали и потеряли навсегда», — заявил Вакарчук.

Лидер «Голоса» убеждён, что сегодня украинской власти надо взять паузу в минском процессе и очертить свою конечную цель. Депутат убеждён, что работа над возвращением Донбасса и Крыма должны идти одновременно, посколько нет приоритетов в этих вопросах.

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Также Вакарчук отметил, что важно начать процесс адекватной коммуникации с гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Поскольку последний соцопрос, по его мнению, показал негативное отношение не только к украинской власти, но и к местным главарям.

По мнению Вакарчука важно, чтобы был начат процесс консолидации украинского общества, поскольку после возврата оккупированых территории, крайне важно не допустить потенциально возможного гражданского противостояния в Украине.