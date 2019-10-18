Позиций для отвода ВСУ на Донбассе не существует, — София Федина (ВИДЕО)

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Позиции, на которые украинские войска, в рамках разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого, планируют отводить и которые, по словам министра Пристайко, были подготовлены ещё с 2016 года — просто не существует. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады заявила София Федина, депутат от фракции «Европейская солидарность».

Отводить наши войска в зиму, когда начинаются дожди, заливаются блиндажи, когда холодно и голодно, я считаю издевательством над нашей армией, — негодует нардеп, информирует enovosty.com/news.

Также нардеп отметила, что «Формула Штайнмайера», которую активно продвигают правительство и президент Украины, предусматривает лишь политический аспект (проведение выборов и особый порядок самоуправления на Донбассе), а по безопасности (вывод российских войск из Донбасса, безопасность мирных граждан в зоне отведения войск) выносится за скобки этого процесса и не вспоминает никак.

Вместе с тем, С.Федина убеждена, что РФ готовится к затяжному конфликту на всем постсоветском пространстве.

По ее словам, Россия планирует признать своими гражданами всех, кто проживал на территории советского союза, а также всех, кто говорит на русском языке или имеет родственников в России.

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Кроме того, Россия выходит из Женевской конвенции. А это уже тревожный знак, как для Украины, так и мира в целом, — уверена нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины заслушала министра обороны Андрея Загороднюка и главу министерства иностранных дел Вадима Пристайко.