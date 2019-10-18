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Мы не хотим подставлять наших бойцов живыми мишенями для росийских снайперов, — Никита Потураев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы не хотим подставлять наших бойцов живыми мишенями для росийских снайперов, - Никита Потураев (ВИДЕО)
 
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Развод войск на Донбассе на безопасную дистанцию — это прежде всего сохранение наших бойцов от пуль российских снайперов, поскольку позиции, которые находятся в такой близости от войск противника ставят наших бойцов в позицию живых мишеней. Об этом заявил Никита Потураев, депутат от фракции «Слуга Народа».

По его словам, на сегодняшний день российская сторона посылает своих снайперов на Донбасc как в тренировочный лагерь, где они оттачивают своё мастерство убивая украинцев. Расстояние в 200 метров снайперская пуля преодолевает быстро, а развод войск на безопасное расстояние около 2 километров, позволит избежать таких потерь, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что на данном этапе Украина действует в рамках плана «А». И готова вести переговоры с Россией по мирному урегулированию на Донбассе в «нормандском формате» на основании минских соглашений.

Если же Украине не удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса путем переговоров, то украинские власти готовят план «Б», суть которого заключается в предложении мировому сообществу помочь Украине миссией по поддержанию мира.

По сути, это введением «голубых касок» на территорию оккупированного Донбасса с параллельным сооружением и укреплением фортификационных сооружений украинских войск по всей линии разграничения, — подчеркнул Н.Потураев.

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Автор: Елена Каденко
Посещений: 32

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