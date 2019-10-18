Диалога с народом не будет, депутаты «тайно» решили судьбу рынка земли в Украине, — Оксана Савчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Диалога с народом не будет, депутаты «тайно» решили судьбу рынка земли в Украине, - Оксана Савчук (ВИДЕО) Диалога с народом не будет, депутаты «тайно» решили судьбу рынка земли в Украине, - Оксана Савчук (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Если люди ещё надеялись на диалог, то после вчерашнего заседания аграрного комитета ВР все поняли, что никакого общественного обсуждения по рынку земли в Украине больше не будет. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады заявила глава подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте, Оксана Савчук.

Она утверждает, что члены Комитета по вопросам аграрной и земельной политики собрались без средств массовой информации и не пригласив вовремя авторов альтернативных законопроектов, приняли решение рекомендовать Раде альтернативный правительственному законопроект авторства членов «Слуга народа», информирует enovosty.com/news.

По ее словам, лично ей и другим членам Комитета звонили в 8:40-8:55 и сообщали, что в 9:00 состоится заседание комитета, на которое, по понятным причинам, многие его члены и авторы альтернативных законопроектов прибыть не успели.

«Мне дали слово, потому что я одна единственная из авторов, которая успела прийти на это заседание комитета. Я обратила внимание всех членов комитета на то, что депутаты грубо нарушают все нормы прозрачности, этики, регламента, о том что нельзя никоим образом голосовать ни за один законопроект, который стоял в повестке дня. Однако комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители Слуги народа», — добавила нардеп.

При этом она обращает внимание на то, что поддержанный комитетом законопроект предусматривает возможность продажи земли с 2024 года всем иностранцам, физическим и юридическим лицам, а также лицам без гражданства.

Кроме того, иностранцам, которые арендуют землю в течение 3-х лет, можно будет покупать украинскую землю сразу же после вступления данного закона в силу.

Читайте: Решение принято: Рада дала старт масштабной перезагрузке Верховного суда