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Депутатов ВР Украины превратили в банальных «кнопкодавов», — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Депутатов ВР Украины превратили в банальных «кнопкодавов», - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
 
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Принятый Верховной Радой Украины законопроект № 1035−2, который предполагает не возмещение депутату расходов, связанных с исполнением им полномочий, если тот без уважительных причин пропускает пленарные заседания или заседания комитета, Ирина Геращенко от фракции «Европейская солидарность», назвала «позорным, и таким, когда депутатов сводят к математике».

По ее мнению, работа депутата теперь будет оцениваться не тем, как он помогал избирателям на округе, какие законы писал, а сколько раз нажимал кнопку. Теперь депутатов превращают просто в кнопку. Нажал сто раз — ты отличный депутат! А ведь люди голосовали за настоящих слуг народа, а не кнопки!, — возмутилась И.Геращенко, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно закона, народным депутатам не будут возмещаться расходы связанные с выполнением их полномочий, если они в течение месяца или в течение одной сессии ВР без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаниях комитета, в состав которого они избраны.

«В этом парламенте никому не интересен интеллектуальной уровень депутата, не интересна его политическая позиция и наличие способностей ее отстоять. Важно только то, может ли депутат исправно нажимать на кнопки. Все сводиться только к этому банальному функционалу, подчеркнула И.Геращенко.

Сергей Власенко, депутат от фракции «Батькивщина» токже заявил, что данный закон противоречит Конституции: «Во всех парламентах мира есть практика, когда депутаты голосуют ногами. То есть, когда они просто выходят из зала в знак протеста того или иного решения… Вы же принуждаете депутатов и лишаете их прав!».

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А вот глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позитивно оценил «наказание депутатов гривной». «Избиратели от этого точно не пострадают, они наоборот порадуются, что у депутатов заберут деньги», – уверен он.

Напомним также, ранее Рада направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект №1027 авторства Президента Владимира Зеленского, предусматривающий лишение депутатов мандата за прогулы и «кнопкодавство».

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Автор: Елена Каденко
Посещений: 59

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