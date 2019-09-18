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КоломойскийVSГонтарева: Олигарх жестко ответил на обвинения и собрался в суд

Главная » Последние новости » Политические новости » КоломойскийVSГонтарева: Олигарх жестко ответил на обвинения и собрался в суд
 
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Коломойский собрался подать в суд на бывшую главу Национального банка

Украинский олигарх Игорь Коломойский эмоционально ответил на обвинения экс-главы Национального банка Украины и даже собрался подавать на неё в суд. Таким образом миллиардер отреагировал на интервью, которое ранее Валерия Гонтарева дала украинскому изданию. Бизнесмен заявил о том, что на данный момент консультируется с юристами, мы находится на этапе предсудебной подготовки. По его словам, речь идет именно об украинских судах, так как Валерия Гонтарева — гражданка Украины. А по судам других стран (речь идет о суде Лондона) гонятся за «обидчицей» не намерен. Игорь Коломойский заявил о том, что речь идет о защите его чести и достоинства, информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее Валерия Гонтарева, которую ранее сбила машина, заявила о том, что не имеет никаких сомнений в том, что виновником всех её бед является именно олигарх Игорь Коломойский. Она рассказала о том, что «эта бригада» сейчас «открыто стебёт её».

Напомним, ранее появилась информация о том, что дом и автомобиль Валерии Гонтаревой поджег друг её сына. Кроме того, разные источники подбрасывают и другую информацию о виновниках преследований. В частности, есть теория, что организатором является и сама экс-глава НБУ, которая якобы хочет получить убежище в Великобритании


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 109

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