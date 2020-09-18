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Арахамия убеждён, что Западу не важно, кто и как будет избирать главу САП (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Арахамия убеждён, что Западу не важно, кто и как будет избирать главу САП (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему Западу не важно, кто будет выбирать главу САП, чем чреват для Украины подобный выбор членов конкурсной комиссии в ключевой антикоррупционный орган, возможен ли отказ от помощи Украине со стороны МВФ и насколько реальны заявления европейцев о том, что украинцев могут лишить безвиза. Подробнее смотрите в сюжете.

«Украине могут отказать в транше. Но ни в одном транше ничего не написано о том, что мы обязаны отдать на аутсорсинг вопросы, связанные с отбором на должность Главы САП. Там написано о том, что важно сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры. Я не вижу сейчас никаких изменений в независимости антикоррупционной инфраструктуры. В чем вопрос и шумиха? В персоне, которая будет возглавлять САП, или в способе его избрания», — отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.

Давид Арахамия считает, что Украина не потеряет безвизовый режим с Евросоюзом и полуторамиллиардный транш помощи из-за комиссии для отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По его мнению европейских партнеров Украины интересует не то, кто войдет в конкурсную комиссию САП, а кто возглавит этот антикоррупционный орган.

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По его мнению, ЕС интересует прежде всего сохранение антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Вместе с тем, он напомнил, историю с избранием г-на Холодницкого на этот пост, когда все международные эксперты сначала одобрили процедуру его назначения, а после — критиковали.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 17

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