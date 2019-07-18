Ток-шоу Скабеевой: В ООН резко поставили РФ на место из-за Украины

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Россия в ООн повторяет мантру о «ущемлении» русскоговорящего населения законом об украинском языке

Представитель Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко поставил на место РФ после того, как её представитель устроил шоу на заседании. Такое заявление Ельченко сделал ранее во время заседания, информирует enovosty.com/news.

Ельченко заявил о том, что выступление Василия Небензи, постоянного представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН) подтвердило его самые ужасные опасения. Так, по словам украинца, тот опять перепутал заседание Совбеза ООН с ток-шоу пропагандистки ведущей Ольги Скабеевой. «Но здесь не ток-шоу!», – резко заявил Владимир Ельченко.

Отметим, ранее Ельченко высказался о претензиях РФ к языковому закону. Он заявил о том, что во многих государствах мира, где живут украинцы, открываются школы, где дети могут учиться на украинском. А свою очередь, в Кремле в этом вопросе демонстрируют абсолютное пренебрежение.