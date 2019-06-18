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Зеленский встретился с Меркель. Эксперт рассказал, чего ждать от этой встречи

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский встретился с Меркель. Эксперт рассказал, чего ждать от этой встречи
 
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Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, находится с визитом в Германии. Там уже прозвучал украинский гимн, а Ангела Меркель в ближайшее время проведет важные переговоры

Ожидаем результатов от переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель уже в ближайшее время. В это же время военный журналист Владислав Селезнев рассказал в эфире украинского канала о том, чего можно ожидать от визита украинского лидера во Францию и в Германию:, информирует enovosty.com/news.

«Я надеюсь, что разговор Зеленского с Меркель будет содержательным и будет проходит в таком же направлении как и ранее с Эммануэлем Макроном в Париже. Ключевой вопрос: как достичь мира на Донбассе. Я думаю, что команда Владимира Зеленого привезла некоторые наработки с предложениями нашим западным партнерам, так как Германия, как и Франция являются важными сторонами в переговорах. Вопрос об этих переговорах остается открытым, так как Песков заявляет, что украинская сторона должна исполнить домашнее задание. Потому надеюсь, что Украина получит поддержку от Германии, которая будет продекларирована. По поводу конкретных шагов и дальнейшим планов мы услышим в ближайшее время.

Военный журналист считает, что для того, чтобы встреча в нормандском формате состоялась почти завтра, Украина должна пойти на многие серьезные уступки:

«Учитывая позицию украинской стороны, что Крым, Донбасс — это Украина, можно говорить о том, что Россия не согласится на такое предложение. Потому поводов для проведения консультаций в ближайшее время нет. За разговорами мы забываем про ключевой формат — формат Будапешт, — отмечает журналист, отмечая, что это повод, чтобы Украина не просила, а требовала гарантий, данных ей в Будапеште в 1994 году.

Читайте: Зеленский сегодня встретится с Меркель


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 164

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