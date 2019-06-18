«Кровавая война продолжается»: Украинский посол разгромил немецких политиков за предательство

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Украинский посол напомнил о том, что «кровавая война России против Украины продолжается»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг из Германии в предательстве народа Украины из-за пророссийской позиции, которую они заняли. Посол рассказал немецкому изданию о том, что на протяжении дня и ночи РФ и далее ведет против Украины кровавую войну, потому каждый, кто хочет отметить санкции против России, позволяет «деспоту Путину» и далее безнаказанно вести войну против независимого государства в самом центре Европы, информирует enovosty.com/news.

Немецкие политики Штефан Вайль и Мануэла Швезиг — это премьер-министры федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, которые раскритиковали санкции против ЕС. В частности, Вайль отметил, что санкции, которые ввела Европа против России с 2014 года — не несут политической выгоды. А Мануэла Швезиг не один раз заявляла о том, что Германи нужно более тесно сотрудничать с Российской Федерации и выступала за более тесное сотрудничество с Москвой.

Посол Андрей Мельник обвиняет Штефана Вейля, так как подобная риторика — это настоящее предательство народа Украины, и оба немецких политика теперь причастны к кремлевским зверствам.

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