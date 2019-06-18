«Красивые люди, особенно — женщины»: Высказывание Зеленского бурно обсуждают в Сети

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Социальные сети активно обсуждают высказывание президента о «красивых людях»

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения кампуса стартапов Station F в Париже заявил о том, что наша страна должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, а и с IT-индустрией:, информирует enovosty.com/news.

«…туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины..,» — так прозвучала часть фразы главы государства.

Такое, не самое удачное высказывание президента вызвало много эмоций у украинцев, которые активно комментируют его в социальных сетях. В частности, известный журналист Виталий Портников так прокомментировал слова главы государства:

«Многочисленные комментаторы неудачного высказывания Владимира Зеленского о «красивых людей, особенно женщин» никак не могут понять, что многие избиратели нового президента проголосовали за него как раз не потому что он — новый, а потому, что он — старый, как они, «советский »с культурно-цивилизационной точки зрения и поэтому очень понятен. И высказывания Зеленского — в рамках советской и постсоветской культуры, в которой можно одновременно говорить о «диджитализацию» и о «баб», быть либералом и гомофобом и верить, что все они там «притворяются», когда говорят о толерантности и мы тоже должны притвориться может нам денег дадут.

Зеленский — архаичный президент несовременной страны. И для того, чтобы стало иначе, работать нужно со страной, а не с Зеленским. Новый президент — уже немолодой человек, который останется таким, какой есть. Но у украинского общества есть шанс измениться», — написал Портников.

Более того, в Сети даже запустили волну #Я_неТуристичнийБренд