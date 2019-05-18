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В России бесятся из-за украинского закона о языке. Планируют созвать Совбез ООН

Главная » Последние новости » Политические новости » В России бесятся из-за украинского закона о языке. Планируют созвать Совбез ООН
 
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Делегация РФ обратилась к главе Совета Безопасности ООН. Россия просит созвать заседание по украинскому «языковому закону», политизируя внутренний вопрос Украины.

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил о том, что российская делегация решила обратиться к главе Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием украинскими депутатами закона» Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного «. По словам Николаенко, это может произойти уже в этот понедельник, информирует enovosty.com/news.

Олег Николаенко заявил, что не намерен даже комментировать это обращение, которое считает совершенно абсурдным. Дипломат подчеркнул, что оно повергло в шок не только нашу стану, так как судьба украинского языка в Украине не может касаться Совбеза ООН. Функционирования языка в родной стране никак не может угрожать безопасности и миру.

Дипломат считает это внутренним вопросом Украины, который в РФ стараются политизировать, не прекращая свои старания маргинализировать главную безопасную площадку мира. По словам Николаенко, в РФ хотят сделать из Совета безопасности ООН такое себе вечернее шоу, на подобии своего первого пропагандистского канала.

Отметим, ранее в Венгрии заявили о том, что хотят, чтобы Зеленский изменил принятый языковой закон.

Читайте: Украина - соавтор: Совбез ООН принял важнейший документ


Автор: Оксана Ельченко
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