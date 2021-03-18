Зеленский может в третий раз отстранить главу Конституционного суда Тупицкого, — Вениславский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский может в третий раз отстранить главу Конституционного суда Тупицкого, - Вениславский (ВИДЕО) Зеленский может в третий раз отстранить главу Конституционного суда Тупицкого, - Вениславский (ВИДЕО)

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Президент Зеленский может продолжить срок отстранения Тупицкого от исполнения обязанностей в случае поступления представления от Офиса генерального прокурора, сообщил журналистам представитель президента Украины в КС Федор Вениславский, комментируя заседание КСУ, на котором судьи должны были принять решение о передаче "дела Тупицкого" в комиссию по вопросам этики и регламента.

Вениславский отметил, что данное заседание КСУ — скорее формальная процедура и требование регламента, согласно которому предусмотрена передача материалов «дела Тупицкого» в комиссию по вопросам регламента и этики. После чего, как пояснил нардеп, комиссия по регламенту и этике подготовит своё заключение, а далее, по результатам этого на специальном пленарном заседании будет принято окончательное решение, передает собкор Экономических новостей й в ВР Украины.

Кроме того Вениславский сообщил, что параллельно, вчера должно было состояться еще одно специальное заседание КСУ, которое собирал сам экс судья Тупицкий делая вид, что указ президента его не касается.

Жалоба, которую должны были рассмотреть судьи КСУ, касается фактов, установленных в ходе расследования уголовных дел против Тупицкого. Этот вопрос должен был быть заслушан еще неделю назад, когда аналогичное заседание созывал и. о. главы КС Сергей Головатый. Но Тупицкий отменил это заседание. Потому что продолжает считать себя главой КС.

Кроме всего, Тупицкий дополнил повестку дня КС еще одним пунктом. Речь идет… о несоответствии занимаемой должности уже самим Головатым.

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По данным Вениславского, данное обращение в КС направила политическая партия «Братсво». Эту партию возглавляет Дмитрий Корчинский, которого в СМИ часто называют многолетней «консервой» Медведчука.

«Тупицкий откладывает на три месяца рассмотрение дел, которые направлены в КСУ относительно его сомнительных правовых действий, при этом, достаточно оперативно созывает сессию, которая рассматривает заявление политической организации «Братсво», тесно связаной с Медведчуком», — отметил Вениславский.

Вениславкий подчеркнул, что подобная избирательность Тупицкого в отношении дел, которые рассматривает КСУ, лишний раз демонстрирует его явные антиукраинские действия.

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Как сообщалось, вчера КСУ планировал рассмотреть дисциплинарное дело в отношении судьи Сергея Головатого. После отстранения Тупицкого он председательствует на заседаниях суда.

Накануне в КСУ обратился лидер политсилы “Братство” Дмитрий Корчинский. Он заявил о несоответствии Головатого занимаемой должности. Заседание по этому поводу не состоялось из-за необходимости доработки материалов.

Кроме этого, должны были заслушать обращение следователя — заместителя начальника управления ГБР по делам Майдана Артема Яблонского. Это заседание также не состоялось — Тупицкого не впустили в здание суда.

“Специальное пленарное заседание не состоялось из-за недопуска главы Конституционного Суда Александра Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании”, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский в первый раз отстранил от исполнения обязанностей судьи главу КСУ Александра Тупицкого, а в конце февраля 2021 года продлил отстранение.

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

В Верховный Суд поступил уже третий по счету иск из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Ранее, журналисты выяснили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Кроме того, глава НАПК составил админпротоколы на трех судей Конституционного суда: во время участия в рассмотрении решение о е-декларирования они действовали в условиях конфликта интересов.