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Тимошенко хочет заблокировать «земельную реформу» с помощью законодательного спама (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Тимошенко хочет заблокировать "земельную реформу" с помощью законодательного спама (ВИДЕО)
 
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К невозобновляемым ресурсам — земле, недрам, заповедникам, лесам, рекам и морям - надо относиться очень осторожно и бережно, иначе мы сами можем спровоцировать продовольственный кризис в стране, продав черноземы иностранцам, а потомкам оставим выжженную пустыню, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя законопроекты № 2194 и № 2195 из, так называемого, пакета "земельной реформы", инициированного Президентом Зеленским, к рассмотрению которых на нынешней неделе приступила Верховная Рада Украины.

Так, по словам Тимошенко, согласно положениям данных законопроектов будет разрешена продажа украинской земли стратегическое назначения иностранным юрлицам, сообщает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«С принятием этих законопроектов буде аннулировано положение действующего Земельного кодекса о запрете продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Это приведет к тому, что Украина будет лишена миллионных поступлений в госбюджет от своей земли, будет лишена возможности выпускать продукты глубокой переработки и отправлять ее на экспорт», — завила нардеп.

Кроме того, по словам Тимошенко, данными законопроектами, из «правового лексикона» исключается такое понятие, как «особо ценные земли», которые не могут быть проданы. Будет отменено также согласование с ВР права постоянного использования особо ценным земель, что являлось хоть каким-то предохранителем от коррупции.

«Особо ценные земли — это леса, водоемы, заповедники и прочее. Это приведет к их уничтожению и Украина не сможет влиять или регулировать эти процессы. Слуги решили продать в нашей стране все», — отметила нардеп.

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Наряду с этим, данными законопроектами, по словам Тимошенко, «государство отстраняется от контроля за целевым использованием сельскохозяйственных земель». А упрощенная смена целевого назначения земли по желанию собственника, в том числе, и иностранцами, без согласования с государством, приведет к хаосу, а дельцы накрутят здесь таких схем, что аферы с Приватбанком покажутся играми в пасочнице.

Еще одно положение, которое Тимошенко считает неприемлемым в данном законодательном пакете, — это «разрешение на снятие верхнего — плодородного слоя почвы». Помнится, в свое время из Украины уже вывозили чернозем эшелонами.

«В действующем Земельном кодексе существует прямая норма — запрещающая снятие верхнего слоя плодородных земель в Украине. Сейчас они хотят ее отменить. Это мародерство. Зачем они это делают?», — задается вопросом Тимошенко.

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Также этими законопроектами аннулируются привелегии для украинских фермеров при покупке земли, ставя заведомо в неравные условия малые фермерские хозяйства и большие глобальные корпорации.

«Наши фермеры вынуждены будут выходить на электронные аукционы и конкурировать с крупными банковскими структурами и глобальными корпорациями. Это будет дикий рынок и игра в одни ворота. У наших селян нет денег. И это будет означать только одно — наших селян просто выдворят со своей земли «, — убеждена Тимошенко.

Тимошенко полагает, что в целом, в результате принятия законопроектов № 2194 и № 2195 в Верховной Раде, Украина буде лишена возможности «влиять на свои продовольственные балансы и распоряжаться аграрной продукцией, которая буде выращена на ее территории, не сможет сохранить производство экологически чистой и органической продукции, а малые и средние национальные фермерские хозяйства попросту будет уничтожены.

Тимошенко заявила, что будет блокировать возможность голосования по данному закону, внеся на рассмотрение в сессионный зал большое количество правок, рассмотрение которых, по ее мнению, займёт длительное время.

Только фракция «Батькивщины» подала к ним более полутора тысяч поправок, другие фракции тоже не остались в стороне. Это говорит, что борьба будет жесткой. Потому что вопрос о земле для Украины — не просто ключевой, а сакральный.

«С одной стороны, Президент Зеленский делает громкие заявления, что он проводит деолигархизацию в стране, а с другой, он этими законодательными инициативами создает в Украине аграрную олигархию», — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, Украина в свое время узаконила право бизнесменов владеть крупными промышленными предприятиями, доставшими в наследство от Союза. И получили всесильный олигархат, который нынче нами правит. Так может хватить танцевать на граблях?


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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