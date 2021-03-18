Тимошенко рассказала, при каких условиях пойдет на коалицию с Зеленским (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Тимошенко рассказала, при каких условиях пойдет на коалицию с Зеленским (ВИДЕО) Тимошенко рассказала, при каких условиях пойдет на коалицию с Зеленским (ВИДЕО)

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Мы передали правящей партии наше видение относительно изменений курса экономического развития и управления страной и мы ждём ответа от Президента Зеленского, заявила лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, комментируя слухи о переговорах ее политической силы с партией «Слуга народа» относительно создания коалиции в украинском парламенте.

Тимошенко убеждена, что без кардинальной смены курса у нынешней власти нет шансов создать коалицию с партией «Батьківщина», передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп подчеркнула, что «до тех пор, пока не будет тотально пересмотрена государственная стратегия развития, которая сейчас проводится в стране, до тех пор, никакая коалиция не будет возможна».

На вопрос журналистов, ведется ли в рамках переговоров о коалиции, дискуссия относительно распределения должностей в Кабмине, Тимошенко заявила, что «ее не интересуют должности, единственное чего она добивается — это смена экономического курса нынешней власти».

Тимошенко достаточно жестко ответила журналисту одного из телеканалов из «порошенковского пула» на вопрос о преднамеренной блокировке работы парламента в связи с внесением ее фракцией большого количества правок к законам л земельной реформе, тем самым, по сути, заблокировав рассмотрение других законопроектов на делительное время.

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«Ещё один телеканал, который прекрасно работает на достаточно серьезные гранты, спрашивает, заблокировали ли мы поправками работу Парламента? Так вот, я хочу для журналистов, которые не читают регламент и не знают, что такое парламентаризм пояснить, что парламентаризм базируется на том, что в зале есть дискуссия и каждая наша правка к этому позорному закону про продажу земли возвращает национальный интерес Украины», — отметила в сердцах нардеп.