Зеленский пригрозил украинским политикам привезти украинцев из Китая в их особняки в Конча-Заспе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский пригрозил украинским политикам привезти украинцев из Китая в их особняки в Конча-Заспе (ВИДЕО) Зеленский пригрозил украинским политикам привезти украинцев из Китая в их особняки в Конча-Заспе (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны прокомментировал скорую эвакуацию украинских граждан из Китая, а также жестко осудил действия некоторых политиков, которые подстрекают людей перекрывать дороги в связи с якобы ненадлежащими мерами противодействия коронавирусу Covid-19 в Украине.

Зеленский сообщил, что конституционная обязанность Президента заботиться о гражданах Украины независимо от того, в какой стране они находятся. Поэтому все украинцы, которые находятся в Ухани будут доставлены на родину. , информирует enovosty.com/news.

Президент пристыдил некоторых политиков, которые вносят деструктив в местные громады и отказываются принимать на карантин эвакуируемых украинцев.

Президент заверил, что ситуация с вирусной угрозой находится под полным контролем украинской власти.

По словам Зеленского, некоторые СМИ распространили дезинформацию, что украинцев эвакуируют из Китая куда-то не туда, и не все у нас для этого готово.

Читайте: «ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО)

«Есть несколько вариантов и мы полностью готовы», — заверил Зеленский.

В случае продолжения такого противодействия, Президент Зеленский пообещал привести украинцев из Ухани прямиком в Конча-Заспу, в особняки и частные владения тех политиков, которые саботируют и сопротивляются размещению граждан Украины на карантин.

«Мы знаем, благодаря правоохранительным органам, что некоторые политики, подстрекают местных граждан перекрывать дороги. Честно говоря, мы с вам должны понимать, что мы забираем своих граждан, которые такие же граждане как и мы. И по поводу этих «политических товарищей» хочу вам сказать, если будете перекрывать дороги, я лично привезу наших граждан в Кноча-Заспу в их особняки», — пообещал Президент Украины.

Читайте: Обнадеживающие цифры и охота на зараженных. Что важно знать о коронавирусе 18 февраля