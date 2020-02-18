ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, — Артур Герасимов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, - Артур Герасимов (ВИДЕО) ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, - Артур Герасимов (ВИДЕО)

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Парламентская фракция «Европейская солидарность» требует от президента Украины Владимира Зеленского вернуть украинских военных на ранее покинутые ими позиции в районах разведения сил и средств на Донбассе, а также инициировать созыв экстренного внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил сопредседатель фракции «Евросолидарность» Артур Герасимов во вторник в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Герасимов убеждён, что украинской дипломатии необходимо активно начинать взаимодействие с нашими зарубежными партнерами и на всех международных площадках декларировать нарушение Россией международных договорённостей с тем, чтобы призвать ее к ответу за сегодняшнюю эскалацию конфликта на Донбассе. , информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Герасимов убеждён, что необходимо созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, чтобы всесторонне обсудить сложившуюся ситуацию в зоне вооруженного конфликта на Донбассе в связи с наступлением росийских оккупационных войск по линии разграничения.

Кроме того, по мнению Герасимова, необходимо срочно обратиться к международным партнерами Украины, с требованием усилить санации к стране-агрессору России.

Так, по мнению нардепа, США, Франция и Германия должны поспособствовать не просто сохранению уже имеющихся санкции в отношении России, но и способствовать существенному усилению санкционного давления на агрессора.

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Герасимов также выразил убеждение, что украинская власть должна избавиться от иллюзий и больше не доверять президенту России Владимиру Путину.

«Мы все слышали, что Зеленский увидел в глазах Путина мир. Сегодня утром мы четко увидели, что в глазах Путина — война. Требуем от украинской власти избавиться от иллюзий и выполнить свои собственные обещания, в случае эскалации конфликта — вернуть украинских воинов на позиции, с которых они были отведены в процессе разведения войск на Донбассе», — добавил политик.