«ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, — Владимир Зеленский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО) «ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО)

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Президент Владимир Зеленский расценивает сегодняшнюю атаку и попытку прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе желанием сорвать мирный процесс, который начал продвигаться. Об этом он заявил во время пресс-конференции после заседания СНБО Украины.

Комментируя текущую ситуацию на линии разграничения, Зеленский отметил, что это была провокация со стороны боевиков, и что украинская армия дала адекватный ответ противнику. , информирует enovosty.com/news.

Главнокомандующий ВСУ заметил, что такого рода провокации имеют место в любом противостоянии, но имея сильную армию, противник вынужден будет с ней считаться.

Зеленский заверил, что на данный момент ситуация находится под контролем ВСУ и начальника генштаба, добавив, что нынешний курс Украины на прекращение войны на Донбассе остаётся неизменным.

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«Хочу вам сказать, что у нас сильная армия, провокации бывают. Армия соотвественно сильно ответила. Ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит наш курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс на то, что мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру на Донбассе», — убеждён Владимир Зеленский.

Напомним, утром 18 февраля российские боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.