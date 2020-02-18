«В глазах Путина — только война!»: Гончаренко о наступлении России на Донбассе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «В глазах Путина - только война!»: Гончаренко о наступлении России на Донбассе (ВИДЕО) «В глазах Путина - только война!»: Гончаренко о наступлении России на Донбассе (ВИДЕО)

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В связи с прорывом боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе, что может привести к срыву мирного процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко порекомендовал Президенту Зеленскому обратиться за поддержкой к западным партнёрам и заручиться поддержкой мирового сообщества.

Гончаренко убеждён, что нынешняя тактика руководства страны относительно ситуации на Донбассе продемонстрировала неэффективность, показав России слабость и некомпетентность украинской власти, информирует enovosty.com/news.

Нардеп полагает, что единственным веским контраргументом для России прекратить активные боевые действия на Востоке нашей страны — это жесткая и немедленная реакция мирового сообщества, к которой должен аппелировать президент Зеленский.

«Я думаю, что Президенту надо связываться с Меркель, с Макроном, представителями США и бить в набат о том, что агрессор снова возвращается к обострению военных действий. И на это должна быть реакция мирового сообщества. Только на это реагирует Путин. Ни на что иное он не реагирует. А звонить и просить прекратить стрелять — это ничего не даст», — уверен Гончаренко.

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На вопрос журналистов, что необходимо предпринять парламентариям в связи с активными боевыми действиями, которые прямо сейчас идут в районе Золотого, Гончаренко предложил вызвать в Верховную Раду представителей Минобороны с тем, чтобы депутаты и общество могли понять и оценить реальное положение дел на линии фронта.