«Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, — Сергей Рахманин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, - Сергей Рахманин (ВИДЕО) «Слишком дорогая цена»: Платить жизнями наших воинов за диалог с агрессором нельзя, - Сергей Рахманин (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин в кулуарах Верховной Рады прокомментировал эскалацию конфликта на Донбассе, заявив о том, что российские боевики утром 18 февраля атаковали позиции подразделений Объединенных сил в двух точках из трёх, в которых было ранее проведено разведение войск.

Народный депутат убеждён, что разведение войск должно было осуществляться только после полного прекращения боевых действий на всей территории Донбасса в течении полугода. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Рахманин считает, что постоянные уступки украинской власти в угоду агрессора — это публичная демонстрация слабости и некомпетентности. Нардеп убеждён, что Россия всегда идёт в наступление в случае проявления слабости противника.

«Сегодня, фактически, у нас ещё одна фаза обострения на Востоке страны в районе Петровского и Золотого. В двух из трёх населённых пунктов, где было проведено разведение. Убеждён, что это достаточное основание, чтобы убедиться в том, что любые переговоры или другие шаги без полного прекращения огня просто невозможны и бессмысленны», — заявил Рахманин.

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Нардеп убеждён, что для прекращения войны на Донбассе не достаточно просто прекратить стрелять, как утверждает Президент Зеленский. Необходимо активно работать на дипломатическом фронте.

«Необходимо «надавить» на западных дипломатов и лидеров. Проблема в том, что именно в этом плане наша дипломатия никогда не давила. Все силы были направлены на обсуждение выборов на Донбассе, как правильно сформулировать формулу Штайнмайера, освобождением наших пленных. Освобождение пленных — это безусловно важно и ценно, но не может быть конечной целью. Войну этом не прекратить. Это должно быть одной частью большого плана», — убеждён Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что сейчас задача наших военных остановить наступление и выровнять линию фронта.

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Рахманин уверен, что подобные действия российских боевиков и дальше будут продолжаться. Поскольку власть своими заявлениями о возможности подачи воды в Крым и о совместном с боевиками патрулировании украинской границы демонстрирует слабость, которой непременно воспользуется российский агрессор.

«Сейчас у нас два задания — армия и дипломатия. Мы должны усилить наши границы, реформировать армию и направить усилия украинской дипломатии на то, чтобы заставить западный мир и западных дипломатов нажать на Россию в том, чтобы добиться длительного прекращения огня по всей линии фронта», — убеждён народный депутат.