«Серая зона может быть захвачена Россией» — Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Серая зона может быть захвачена Россией» - Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО) «Серая зона может быть захвачена Россией» - Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Европейская солидарность Яна Зинкевич в кулуарах Верховной Рады прокомментировала обострение ситуации на Донбассе, а также рассказала, почему Россия возобновила наступление и стремится взять под контроль «серую зону».

Народный депутат убеждена, что политика и стратегия президента Зеленского в отношении России не принесёт ожидаемых результатов в виде прекращения войны на Донбасе. , информирует enovosty.com/news.

Зинкевич считает, что Путин не заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Востоке Украины и не будет соблюдать никаких ранее достигнутых договорённостей.

Она также убеждена, что разведение войск было стратегической ошибкой президента, которую не поняли и не поддержали ни ветераны, ни действующие военнослужащие ВСУ.

Читайте: ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, - Артур Герасимов (ВИДЕО)

Нардеп считает, что расширение серой зоны в дальнейшем будет провоцировать агрессию со стороны России, которая будет пытаться взят эту зону под свой контроль, постепенно придвигаясь на территории контролируемые Украиной.

Также Яна Зинкевич прокомментировала инициативы по совместному с боевиками патрулированию границы, которую озвучил ранее Владимир Зеленский.

«Я считаю это недопустимым. Знаю, что такие идеи и мысли были и в 2014 и в 2015 годах, когда война начиналась, когда существовала надежда, что при поддержке Европы и США, Россию можно остановить. Но тогда от этой идеи отказались, посчитав ее недопустимой. Мне очень жаль, что сейчас, на шестом году войны, Президент Зеленский пропагандирует эту идею и мы видим, что постепенно эта идея укореняется среди нашего населения. И если раньше это было недопустимо для большего количества людей, со временем, это становится недопустимым для меньшего числа людей», — отметила нардеп.

Читайте: По Европе пронесся мощный ураган: разрушены дома и дороги (ВИДЕО)