В нынешней версии закон об игорном бизнесе — это чисто лоббистский закон», — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В нынешней версии закон об игорном бизнесе - это чисто лоббистский закон», - Александр Дубинский (ВИДЕО) В нынешней версии закон об игорном бизнесе - это чисто лоббистский закон», - Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Закон о легализации игрального бизнеса снят с сегодняшней повестки дня Верховной Рады. Почему профильный комитет не поддержал данный законопроект и какие нормы нового закона позволят оставить игральные автоматы на улицах, рассказал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сегодня в кулуарах ВР.

«Вот некоторые нормы, исходя из которых профильный комитет не поддержал данный законопроект. Во-первых, это создание игральных залов в торговых центрах. Мы ведь говорим о том, чтобы изолировать игральные салоны от детей, семей и переместить их в отели! О каких казино в ТРЦ идёт речь? Также вызывает недоумение норма об игральных залах на улицах площадью от 1000м2 в Киеве, и 500м2 — в регионах. Другими словами залы на улицах остаются», — отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.

Также Александр Дубинский обратил внимание на особую норму закона, которая разрешает Кабмину создавать особую игральную зону в пределах страны с правилами работы, которую определит Кабмин.

«Сейчас пытаются создать условия, при которых есть закон для всех, и есть решение Кабмина, которое разрешает создание казино, например, в вашем доме или где угодно. При том, с нулевой лицензией и без ограничений в любом месте. Мы это решение не поддерживаем», — заявил нардеп.

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Также Дубинский напомнил, что законопроект о легализации игрального бизнеса таинственным образом исчез из профильного комитета по финансовой, налоговой и таможенной политики, где над ним работали три месяца именно для того, чтобы в последствии внести дополнительные положения и протянуть лоббистские нормы в сессионный зал.

По словам Дубинского, в первичной версии закона всех этих положений и норм не было.

«Ни один дурак не будет открывать казино в гостиницах и возиться с залами автоматов, если есть возможность открыть казино или зал игральных автоматов в ТРЦ. В нынешней версии — это чисто лоббистский закон», — подчеркнул Дубинский.

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