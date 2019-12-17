Украинская земля — это наш Сталинград. Мы не отдадим ее Соросу, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинская земля - это наш Сталинград. Мы не отдадим ее Соросу, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) Украинская земля - это наш Сталинград. Мы не отдадим ее Соросу, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Аграрный комитет так и не пришел к компромисному решению относительно вынесения в сессионный зал Верховный Рада закона о рынке земли, запланированном на четверг. Вечернее пленарной заседание спикер Разумков отменил, депутаты разошлись по фракциям в поисках решений. Завтра утром сбор объявлен на 9 в кабинета спикера.

Об этом сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович сегодня в кулуарах Верховной Рады. , информирует enovosty.com/news.

«Сегодня ничего уже не будет: ни комитета, ни рассмотрения законопроектов. Фракции идут совещаться, завтра в 9 утра продолжим рассмотрение вопроса о земле.

Все руководители фракций в 9 утра собираются у спикера Дмитрия Разумкова»,- заявил нардеп.

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Также Вадим Рабинович не подтвердил анонсированное на завтра заседание аграрного комитета запланированное на 15:00, отметив, что на сегодняшний момент никто ничего определенного сказать не может и все решится завтра в кабинете у спикера.

Рабинович также посетовал на работу самого аграрного комитета, отметив, что главой комитета единолично отвергаются правки народных депутатов без аргументации и рассмотрения, что противоречит закону и регламенту ВР.

«Сегодня мы им (аграрному комитету, — прим. ред.) не дали провести антизаконные решения. Что они придумают завтра до 9 часов утра мы не знаем. Им, видимо, мало сегодняшнего дня и того, что пролилась кровь, и что люди бьются на улицах насмерть за свою землю», — подчеркнул Рабинович.

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Он также отметил, что удовлетворен слаженными действия оппозиционных сил, которые сегодня смогли воспрепятствовать работе аграрного комитета в закрытом режиме.

«Я считаю, что свою работу мы сегодня сделали. Они (монобольшинство в ВР — прим. ред.) такого не ожидали. До 9 утра мы окопы отстояли и враг не прошёл. Пройдёт ли он завтра? Думаю, что нет. На завтра мы также приготовили много интересного для них», — пообещал Рабинович.

«Но нам, оппозиционной платформе, не надо собираться фракцией. Мы вообще по ночам не собираемся. У нас сформулированная позиция: против Сороса, против продажи земли», — сказал Рабинович.

«А «Слуги народа» хотят к Новому году подарить украинскую землю МВФ и Соросу, чтобы у них было хорошее настроение. А для украинцев, которые после принятия этого закона останутся без своей земли, они приняли «неотложный» закон о трансплантации органов», – напомнил Вадим Рабинович.

Рабинович подытожил: «Земля — это наш Сталинград. Мы не отступим. Будем стоять до конца!».