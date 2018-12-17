Штаб ВСУ: Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Штаб ВСУ: Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО) Штаб ВСУ: Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)

Закрыть Отправить

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать мирные населенные пункты, находящиеся вдоль линии разграничения, с запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что под интенсивный обстрел со стороны российско-оккупационных войск попал жилой дом по улице Партизанская, 2, расположенный в населенном пункте Золотое-4.

Читайте: Боевики намеренно обстреливают мирное население, чтобы обвинить украинских защитников

“Кроме стрелкового оружия и ручных гранатометов наемники применили запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно, минометы калибра 82 мм из которых было выпущено 30 мин.

Сегодня на месте трагедии наблюдательная группа провела фотофиксацию последствий обстрела оккупантами четырехэтажного жилого дома. К счастью, кроме конструкции здания, помещений, домашних вещей никто из жителей не пострадал.

Украинская сторона осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, которые несут угрозу жизни и здоровью гражданского населения”, — отмечается в публикации.