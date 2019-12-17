Рада рассмотрит земельную реформу уже на этой неделе, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Рада рассмотрит земельную реформу уже на этой неделе, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Рада рассмотрит земельную реформу уже на этой неделе, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады поделился планами на эту пленарную неделю. В частности, он утверждает, что на этой недели планируется рассмотрение законопроектов об открытии рынка земли.

Комментируя возможность принятия закона во втором чтении, а также огромное количество правок к нему, Арахамия отметил, что Рада войдёт в рассмотрение законопроектов о рынке земли, а дальше все будет зависеть от самих народных депутатов, регламента и оперативности рассмотрения правок. , информирует enovosty.com/news.

«Я не вижу каких-либо причин, почему сейчас мы должны откладывать голосование по рынку земли. Там много правок. Я не имею в виду, что мы проголосуем и примем закон о рынке земли — мы просто начнем», — уточнил Арахамия.

Также глава фракции отметил, что в законопроекте учтены однин из наиболее спорных и резонансных моментов. В частности, в новой редакции закона иностранцам будет запрещена продажа земли, в том числе и через юридические фирмы, а также существенно уменьшится размер земельных участков в одни руки.

Читайте: Рынок земли в Украине: "Слуги народа" поддержали референдум

«Мы общаемся о 50 тысячах, которые, возможно, будут еще больше уменьшены — возможно, 20, 10 или 5 тысяч гектаров земли в одни руки. Мы будем обсуждать этот вопрос на фракции. Проработав эти два спорных вопроса, я не вижу причины, почему мы должны откладывать рассмотрение этого закона и лишать 7 млн украинцев возможности свободно распоряжаться своей собственностью», — подчеркнул Давид Арахамия.