Протест — это право людей выйти и отстоять свою позицию, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от парти «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в кулуарах ВР рассказал как относиться его партия к всеукраинскому протестному движению против распродажи земли, а также прокомментировал митинг под стенами парламента.

Нардеп поддерживает право людей на митинги и протесты, поскольку считает, что они отстаивают своё будущее и своё право жить и работать на своей земле. , информирует enovosty.com/news.

«Митинги — это право людей выйти и отстоять свою позицию. Такой закон, который пытается протащить «Слуга народа» вызывает естественное сопротивление людей, которые тысячами выходят на митинги. Это очень серьезные вещи, ведь от этого закона зависит жизнь людей. Что им делать, если можно распродать по 200 тысяч гектаров в одни руки», заявил Гончаренко.

На вопрос журналистов, возможен ли диалог между властью и митингующими, раз в ход пошли дымовые шашки и петарды, Алексей Гончаренко заверил, что диалог возможен и его необходимо было начинать уже давно.

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