Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду

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В результате российского экономического давления на Беларусь путем применения «налогового маневра» Лукашенко был вынужден сообщить о своем желании углубленной интеграции с РФ с целью снижения цен на нефть и другие полезные ископаемые

Кризис в белорусско-российских отношениях оказался для всех неожиданностью. После “результативных” встреч Лукашенко с Путиным в Сочи и достигнутых консенсусов по принципиальным вопросам оказалось, что найденные компромиссы были лишь формальными заявлениями. Поскольку с тех пор не было подписано ни одного соглашения (ни по газу, ни по нефти, ни по кредитам), — пишет журналист Игорь Ильяш в издании LB.ua, информирует enovosty.com/news.

Актуальной проблемой взаимоотношений между двумя государствами является повышение Россией цены на нефть для Беларуси вследствие российского “налогового маневра”. Напомним, “налоговый маневр” РФ представляет собой повышение налога на добычу природных ресурсов при одновременном снижении до нуля экспортных пошлин. В результате Минску придется закупать нефть и другие полезные ископаемые по мировым ценам, что приведет к увеличению нагрузки на бюджет страны.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси, сообщил, что потери бюджета от “налогового маневра” могут достичь 12 млрд. долларов, в то время, как сумма белорусского республиканского бюджета составляет около 10 млрд. долларов.

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В результате Александр Лукашенко открыто высказал свое недовольство Владимиру Путину на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. В ответ Путин напомнил Лукашенко о имеющейся у Беларуси скидки на газ и добавил, что для предоставления заниженных внутрироссийских цен необходимо время и “иной уровень интеграции”.

Уже 11 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак отказался говорить о компенсационных выплатах за “налоговый маневр” до достижения принципиальных договоренностей относительно дальнейшей интеграции Беларуси и России.

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13 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что под дальнейшей интеграцией Россия понимает создание единой таможни, суда, единого эмиссионного центра и счетной палаты в рамках договора о создании Союзного государства.

Лукашенко сообщил, что он не отказывается от интеграции с Москвой, но, в то же время, он против того, что Беларусь “поделят на области и впихнут в Россию”.

К тому же в данном конфликте присутствует и украинский фактор. Россия всячески старается вовлечь Беларусь в противостояние с Украиной и Западом.

Однако, по мнению автора публикации, в ближайшее время эскалации конфликта в белорусско-российских отношениях не будет, так как стратегия России рассчитана на долгосрочную перспективу и Кремль сейчас занят более важным вопросом, а именно: украинскими выборами 2019 года.