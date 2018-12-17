Порошенко не планирует продлевать военное положение

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Петр Порошенко не планирует продлевать действие военного положения, если не произойдет военной атаки со стороны РФ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что он не планирует продлевать военное положение до тех пор, пока не будет крупномасштабной атаки со стороны России, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Порошенко ввел военное положение в некоторых областях государства на месяц после того, как 25 ноября Россия захватила три украинских судна в Керченском проливе.

Также Петр Порошенко сказал во время пресс-конференции:

“Как вы прокомментируете 300 танков, находящиеся на одной базе в 18 километрах от нашей границы, которые появились там в течение месяца с полным боекомплектом? И как мы на это должны реагировать? Социологическими опросами?

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А как вы прокомментируете, условно говоря, восьмидесятитысячный контингент, который появился у нашей границы? А резкое увеличение артиллерии? А резкое увеличение военного присутствия в акватории Азовского моря? А фактическую оккупацию Керченского пролива и Азовского моря?

Я, а не социологические исследования, несу ответственность за оборону государства. И я в пределах своих конституционных полномочий действую в государственных интересах”.