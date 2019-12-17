Под Радой начинается земельный майдан, на улицах Киева разгораются столкновения с полицией (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Под Радой начинается земельный майдан, на улицах Киева разгораются столкновения с полицией (ВИДЕО) Под Радой начинается земельный майдан, на улицах Киева разгораются столкновения с полицией (ВИДЕО)

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Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек. Против запуска рынка земли протестуют также в регионах Украины — в 10 областях. Речь о Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.

На площади Конституции в Киеве люди с флагами организации «АвтоЕвроСила» требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей на регистрации стран ЕС. После митинга под Верховной Радой они намерены пройти колонной к зданию Кабинету министров, расположенному поблизости на ул.Грушевского, информирует enovosty.com/news.

Рядом с ними митингуют противники открытия рынка сельскохозяйственных земель под руководством Национального штаба защиты родной земли, в состав которого вошли представители партий «Всеукраинское объединение «Свобода», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Аграрной партии», «Национального корпуса», а также Федерация профсоюзов Украины, Всеукраинская аграрная рада и другие организации.

Фермеры хотели подогнать тракторы к Офису Президента и установить палатки там, но пока отказались от этой идеи. Сейчас часть из них блокирует трассы по стране, как в Запорожской области, другая часть — пошла под Верховную Раду.

В правоохранительных органах сообщают, что хотят устроить «земельный майдан» под Верховной Радой. Протестующие устанавливают палатки, людей свозят с регионов. Драки и столкновения сегодня будут, скорее всего, весь день. Напряжение растет.

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Кроме них на площади Конституции также присутствуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации. Они называют себя защитниками христианских ценностей и держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также введения гендерной теории в систему образования.

Колонной по ул.Грушевского возле Верховной Рады проходят члены Федерации профсоюзов Украины. Несколько тысяч представителей профессиональных объединений прошли маршем по центральным улицам Киева в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов. Также ФПУ присоединится к протесту против введения рынка земли в Украине.