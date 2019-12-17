Несмотря на протесты, земельной реформе быть! У нас хватит сил ее отстоять, — Никита Потураев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Несмотря на протесты, земельной реформе быть! У нас хватит сил ее отстоять, - Никита Потураев (ВИДЕО) Несмотря на протесты, земельной реформе быть! У нас хватит сил ее отстоять, - Никита Потураев (ВИДЕО)

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Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев убеждён, что его партии хватит сил и напора провести закон о рынке земле через парламент. В противном случае, депутат пригрозил украинцам лишением безвиза, ассоциации с ЕС и членством Украины в НАТО.

Народный депутат убеждён, что оппозиционные партии пытаются сорвать голосование по закону о рынке земле, намеренно внеся беспрецедентное количество правок. , информирует enovosty.com/news.

«Внесение такого количества правок в закон о рынке земле — это абсолютно циничное издевательство над земельной реформой через использование регламента», — заявил нардеп.

Никита Потураев также обратился к противникам земельной реформы.

«Если те, кто находятся на улице, или в сессионном зале думают, что нам во фракции «Слуга народа» не хватит сил отстоять эту реформу, они глубоко ошибаются. Если не сможем преодолеть эти правки в четверг, тогда мы «зайдём» в голосование и будем стоять на трибуне столько, сколько надо: двое суток, четверо, пять дней, семь, двенадцать. Сколько надо, столько и будем стоять. Реформе земли быть!», — эмоционально заявил нардеп.

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Никита Потураев уверен, что если закон о рынке земли не будет проголосован, то украинским гражданам можно не надеятся на ассоциацию с ЕС, вступление Украины в НАТО, а также сохранение безвизового режима.

Нардеп убеждён, что подобные фатальные последствия — это очень высокая цена, которую Украине надо будет заплатить за отказ от рынка земли.

“Высокая цена за то, чтобы небольшое количество людей продолжало нещадно эксплуатировать землю практически бесплатно. Землю, которая принадлежит другим семи миллионам людей», — подчеркнул парламентарий.