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Кадровый день: Рада выбрала аграрного министра, но отказала Витренко

Главная » Последние новости » Политические новости » Кадровый день: Рада выбрала аграрного министра, но отказала Витренко
 
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Сегодня в Раде принимают важные кадровые решения

Народные депутаты 242 голосами поддержали назначение Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщается на сайте парламента. Ранее отдельное аграрное ведомство было ликвидировано, но в 2021 начнёт полноценно работать, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, сегодня, 17 декабря, Верховная Рада Украины не поддержала кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики. «За» дали голоса 186 народных депутатов, из 226 необходимых. Ранее кандидатуру Витренко не поддержал комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 54

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