РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

17.12.2018 г.
19:06Задержание Насирова было постановкой, - эксперт
18:45Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
17:57Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду
16:53Штаб ВСУ: Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)
15:48Порошенко не планирует продлевать военное положение
15:14У российского истребителя Су-57 началась "черная полоса", - Злой Одессит
13:44Стало известно о неоднозначных кадровых решениях нового черниговского губернатора
Все политические новости

Аналитика

17.12.2018311

Синдром уходящей Меркель

Синдром уходящей Меркель
Германия переживает, если так можно выразиться, «синдром уходящей Меркель», несомненно, являющейся одной из самых серьезных и влиятельных политических ...
17.12.2018128

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Несмотря на то, что за последние годы для борьбы с коррупцией в Украине были созданы различные специализированные структуры: Нацагентство по борьбе с ...
16.12.20182578

Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко

Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
На минувших выходных в соборе Святой Софии в Киеве состоялось поистине историческое событие - Объединительный собор по созданию новой Украинской православной ...

Последние новости

17.12.2018 г.
19:41 Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин
19:30 В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной
19:06 Задержание Насирова было постановкой, - эксперт
18:45 Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
17:57 Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду
17:04 В Вашингтоне обсудили введение в Украине рынка электроэнергии и отмену формулы "Роттердам+"
16:53 Штаб ВСУ: Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)
15:48 В Ассоциации вкладчиков "Укринбанка" считают, что не смогут добиться компенсаций от ФГВФО
15:48 Порошенко не планирует продлевать военное положение
15:14 У российского истребителя Су-57 началась "черная полоса", - Злой Одессит
14:55 Гонка вооружений: США активно работают над системой защиты от гиперзвукового оружия
14:45 Вред пассивного курения для детей оказался намного выше, чем считалось ранее
14:35 24-летняя филиппинка получила титул "Мисс Вселенная-2018" (ФОТО)
14:35 Мы разорвали мощнейшую цепь привязанности к Москве - эксперт рассказал о роли Патриарха Филарета
14:25 The Washington Post: Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году
14:15 Новая фабрика Roshen в Киевской области обойдется почти в три миллиарда гривен
14:05 Когда и сколько выходных дней на Новый год 2019 будет в Украине
13:56 Назвали один из самых полезных фруктов
13:55 Раздор в королевской семье: Меган Маркл отказалась праздновать Рождество с Уильямом и Кейт
13:44 Стало известно о неоднозначных кадровых решениях нового черниговского губернатора
13:40 В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ
13:38 Где в Украине выгоднее всего покупать курятину?
13:24 Злоключения авианосца: матросы продавали украденные детали с "Адмирала Кузнецова"
13:14 Microsoft включилась в борьбу с болезнью Паркинсона
13:04 В столице запустили первую электрическую маршрутку
13:02 Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи
12:49 В Крыму развернули украинский флаг в поддержку пленных моряков (ВИДЕО)
12:44 Специалисты рассказали, какой вид физической активности продлевает молодость
12:21 Военно-морской флот США сделал невероятные снимки, показывающие Перл-Харбор сегодня и в день атаки (ФОТО)
12:21 Стало известно, как вылечить простуду за сутки
12:07 Изменение климата влияет на поведение рыб в океане
11:51 У Путина "отказались" возвращаться в ПАСЕ
11:37 Субсидианты окажутся в "черных" и "белых" списках. Что это значит?
11:14 Относительно продолжения борьбы Кремля против Украинской церкви, - Тымчук
11:02 Рейтинг социального благополучия: Казахстан обошел Россию
10:59 Готовы ко всему: На Донбассе проверили боеготовность систем противовоздушной обороны подразделений ООС (ВИДЕО)
10:57 ЕС выделит Украине на поддержку демократии огромную сумму
10:24 Сколько россияне тратят на еду?
10:19 Давос выставил Путину пять условий
10:15 Мировой долг достиг рекордного уровня. Эксперты рассказали, что это значит для мира и Украины
09:54 "Нынешние санкции - это комариный укус для РФ": Эксперт о том, что должен делать Запад
09:47 Стало известно, чем закончится сражение Трампа против Китая
09:28 "Готов военный вариант": Украинский генерал рассказал о планах РФ
09:26 «Вопрос, хотят этого белорусы?": эксперт рассказал, может ли Беларусь стать «новым Крымом»
09:20 В РФ госкомпании «отрезали» от зарубежного софта
09:11 Аnti-colorados о "роковой ошибке": Гундяеву не удалось запугать Варфаломея
09:06 "Есть Путин, и больше никого": Обозреватель рассказал, как Лукашенко не дали обскакать Путина
09:02 Новости ООС: Украинские военные похвастались новым успехом
08:58 Белый дом в США может приостановить работу. В чем причина споров?
08:57 "Этот прекрасный Трамп": Глава Белого дома обиделся на пародийный ролик (ВИДЕО)
08:45 Насиров: Никто меня не обвиняет в коррупции
08:44 "Это важная и насыщенная политикой неделя": Новости Олега Пономаря
08:39 Саудовская Аравия отвергает обвинения США в причастности наследного принца к убийству журналиста
08:37 Назвали главное условие строительства "Северного потока-2"
16.12.2018 г.
22:43 Военное положение не должно мешать проведению выборов - Порошенко
17:59 Нелегитимный 2.0: Глава УПЦ Московского патриархата утратил титул митрополита Киевского
17:35 Секретное совещание руководства Беларуси: Лукашенко заявил, что «не продаст страну за бочку нефти»
17:29 «Мужской», «женский» и «другой»: В Германии ввели третий пол
17:28 Новая зарядная станция BMW и Porsche может зарядить электромобиль за три минуты
17:14 Новая вакцина против ВИЧ успешно прошла испытания на приматах
Все новости »

Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков

Главная » Последние новости » Политические новости » Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время официального визита в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС Владимир Гройсман сообщил, что так как Россия блокирует в Азовском море иностранные суда разных страны мира, то зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом

В Азовском море сегодня только 10% судов с украинским флагом. Остальные — под флагами других государств, в частности, ЕС, – говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего официального визита в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС , информирует enovosty.com/news.

“Россия блокирует суда других стран, нарушая все нормы международного права и наносит ущерб экономике западных стран.

Зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом”, — отмечает Владимир Гройсман

Читайте: Европейский парламент выступил за закрытие портов для российских судов и новые санкции против РФ

Премьер-министр Украины также акцентирует внимание на том, что Украина никаких провокаций в Азовском море не осуществляла

“И наши военные находятся в России за решеткой. Все остальное — очередные попытки РФ оправдать свою дикость. Посоветовал бы российским чиновникам сделать все возможное для освобождения моряков”, — сообщает Владимир Гройсман


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 89

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Итоги дня: Важные решения США по Украине, хитрость «евробляхеров» и снежный плен
Итоги дня: Усиление украинского флота, возвращение Насирова и деньги от ЕС
Итоги дня: Наказание за псевдовыборы, запах России в Париже и окончательный разрыв дружбы с РФ
Итоги дня: Серьезная военная помощь для Украины, упрямство УПЦ МП и конец эпохи Меркель
"Движение желтых жилетов": Новая страница в богатой истории французских революционных бунтов
Все статьи


Читайте также

Reuters: Кремль ответил отказом на призыв США освободить украинских моряков
 Трамп не будет встречаться с Путиным до освобождения украинских моряков, - The New York Times
Европейский парламент выступил за закрытие портов для российских судов и новые санкции против РФ
 Командир задержанных в Керченском проливе украинских моряков считает себя военнопленным - адвокат
Украина продолжит отправлять корабли ВМС Украины в Керченский пролив, - The Washington Post
 Путин работает по Украине очень конкретно - Алексей Арестович
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить раненых захваченных украинских моряков надлежащим лечением
 Россия пытается использовать незаконную аннексию Крыма и строительство Керченского моста для захвата Азовского моря, - Столтенберг

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Сокол-2»
Беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 900 (Израиль)
Вертолет CH-149 Cormorant (Канада)
Бронетранспортер БТР-3ДА
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Порошенко анонсировал сильный удар по РФ (4753)

Относительно продолжения борьбы Кремля против Украинской церкви, - Тымчук (4408)

Украина понесла серьезные потери на Донбассе. Украинские военные отомстили боевикам (4189)

Томос: Стало известно, какой удар получит Россия (3775)

СБУ: Контрразведчики задержали одного из организаторов "русской весны" в Луганске (ВИДЕО) (3576)

Расследование: Владельцы судов, блокировавших Керченский пролив, имеют бизнес в Украине и темное прошлое (3371)

Украинские специалисты усовершенствуют ракетный комплекс «Ольха» (3355)

Еще один черный лебедь для Трампа и для "Газпрома", - Пономарь (3343)

Тымчук рассказал о коварной хитрости российского командования на Донбассе (2986)

В УПЦ МП угрожают жесткими репрессиями своим священникам за участие в Объединительном соборе (2827)

Персоны

Олег
СКРИПКА
Олег
МКРТЧАН
Геннадий
БУТКЕВИЧ
Игорь
НАСАЛИК
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Президентские выборы в Украине

Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 