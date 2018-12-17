Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
Во время официального визита в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС Владимир Гройсман сообщил, что так как Россия блокирует в Азовском море иностранные суда разных страны мира, то зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом
В Азовском море сегодня только 10% судов с украинским флагом. Остальные — под флагами других государств, в частности, ЕС, – говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего официального визита в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС , информирует enovosty.com/news.
“Россия блокирует суда других стран, нарушая все нормы международного права и наносит ущерб экономике западных стран.
Зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом”, — отмечает Владимир Гройсман
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Премьер-министр Украины также акцентирует внимание на том, что Украина никаких провокаций в Азовском море не осуществляла
“И наши военные находятся в России за решеткой. Все остальное — очередные попытки РФ оправдать свою дикость. Посоветовал бы российским чиновникам сделать все возможное для освобождения моряков”, — сообщает Владимир Гройсман