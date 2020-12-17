«Голосовали не за идею, а за плюшки»,- Геращенко о госбюджете-2021 (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко убеждена, что в Верховной Раде была создана и успешно функционирует неформальная коалиция, которая и проголосовала за бюджет Украины на 2021 год, получив взамен должности и дополнительное финансирование. Нардеп убеждена, что эта же коалиция, поддержит и кадровые ротации в Правительстве.

Нардеп убеждена, что монобольшинства в Раде не существует, поскольку за большинство ключевых для Офиса Президента законов, голосования не набирают необходимых 226 голосов. Поэтому Слугам приходится искать союзников в парламентском зале среди других партий, информирует enovosty.com/news.

Геращенко отметила, чти именно по такой схеме и был проголосован Бюджет-2021 года, за который отдали свои голоса, кроме партии «Слуг», «Батьківщина», мажоритарщики, «За майбутнє» и «Довіра».

«Голосовали не за идею, а за плюшки. Поскольку каждому мажоритарщику на округ нарезали миллионы и теперь очень важно наблюдать, как эти плюшки будут использоваться. Они действительно пойдут на регион, или там будут фирмы и формочки, которые будут дерибанить по тендерам эти плюшки», — отметила нардеп.

Кроме того, нардеп возмущена, тем что урезали финансирование на армию, культуру и образование, не забыв при этом увеличить финансирование силовых структур и Офиса Президента.

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