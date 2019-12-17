Аграрный комитет Верховной Рады собрался на экстренное закрытое заседание, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Аграрный комитет Верховной Рады собрался на экстренное закрытое заседание, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Аграрный комитет Верховной Рады собрался на экстренное закрытое заседание, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Аграрный комитет Верховной Рады собрался на экстренное закрытое заседание. Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко поделился с журналистами своими предположениями, о чем будут договариваться нардепы за закрытыми дверьми.

«Слуги народа планировали уже на четверг поставить закон о земле на голосование. Хочу напомнить, что у депутатов есть 10 дней на ознакомление, перед тем как идти в сессионный зал. Я надеюсь, что на комитете будет принято решение — впредь проводить открытые заседания комитета. Также рассчитываю, что после сегодняшнего заседания закон о земле будет рассматриваться согласно регламента, а после рассмотрения закона в профильном комитете, у народных депутатов будет время изучить и ознакомится с законом», — выразил надежду народный депутат. , информирует enovosty.com/news.

Также, Алексей Гончаренко посетовал на то, что нынешняя власть отстраняется от общества, практикуя закрытые заседания не только профильных комитетов, но и Кабмина.

Напомним, в Верховной Раде объявлено об окончании утреннего пленарного заседания, перерыв продлится до 16:00 час.

Читайте: Протест - это право людей выйти и отстоять свою позицию, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Спикер Дмитрий Разумков пригласил глав фракций, а также членов аграрного комитета на внеочередное заседание агарного комитета.