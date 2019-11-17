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Скандал: Лидера «Слуги народа» Давида Арахамию обвинили в двойном гражданстве: подробности (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Скандал: Лидера "Слуги народа» Давида Арахамию обвинили в двойном гражданстве: подробности (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет статус US Person. Этот термин используется относительно гражданина США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, который выдан на имя David Arakhamiya. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук. Эту же информацию сегодня обнародовал телеграм-канал «Темный рыцарь», который связывают с одиозными мажоритарщиками из «Слуги народа» Александром Дубинским или Максимом Бужанским.

Г-н Мосийчук утверждает, что американское гражданство Арахамия якобы получил как совладелец американской компании TemplateMonster, в которой он работал 7 лет и которая была продана иностранному инвестору, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает Мосийчук, факт наличия гражданства США у Давида Арахамии было установлено вследствие судебного процесса в 2010 году, когда компания Microsoft обвинила TemplateMonster в нарушении авторских прав и предъявила иск на сумму $110 млн.

Мосийчук утверждает, что в обеспечение прав истца был наложен судебный арест на все счета, автомобили и недвижимое имущество Давида Арахамии и его партнёров в США. Суд закончился мировым соглашением и уплатой судебных издержек в размере $2,5 млн в адрес Microsoft. Позже маркетплейс TemplateMonster был продан частному американскому инвестфонду, после 7 лет работы по контракту Давид Арахамия вышел из руководства компании.

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Отметим, что Мосийчук не предоставил каких-либо документов, доказывающих наличие гражданства у Давида Арахамия, вместе с тем утверждает, что у него есть достоверная информация о том, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет водительское удостоверение в США, полученное на имя David Broun, и паспорт гражданина США, который был выдан на имя David Arakhamiya.

В свою очередь, на вопрос журналистов, в пятницу в кулуарах Верховной Рады, имеет ли Арахамия паспорт гражданина другой страны, нардеп ушёл от прямого ответа и заявил: «Я тоже хочу увидеть новый паспорт Арахамии. Давайте все сделаем ставки, паспорт какой страны это будет?».

Напомним, что впервые информация о наличии иностранного паспорта у Давида Арахамии появилась от, так называемого, «Темного рыцаря», который написал об этом в своём телеграм-канале.

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Особо подчеркнем, что с Арахамией в последнее время вошла в клинч группа Коломойского внутри «Слуги народа». А также более мелкие группы влияния, которых Зеленский руками Арахамии пытается приструнить.


Автор: Елена Каденко
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