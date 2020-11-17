Рада не захотела отменить карантин выходного дня
Фракции не поддержали отмену карантина выходного дня
Рада не поддержала постановление, которым рекомендовала бы отменить карантин выходного дня в Украине, информирует enovosty.com/news.
Ранее и.о. главы Верховной Рады Елены Кондратюк заявила о том, что под её руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление № 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством.
Еще вчера, 16 ноября, были все основания полагать, что это ограничение будет отменено, но в результате депутаты всё же не проголосовали за это рекомендательное постановление.
Сегодня, 17 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет вводить полный локдаун, пока есть альтернатива – карантин выходного дня. Впрочем, уверяет: если он окажется неэффективным или же его не будут соблюдать, карантинные меры усилят.
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