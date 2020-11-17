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Александр Леонов: «Необходимо принимать комплексные меры для реанимации экономики»

Главная » Последние новости » Политические новости » Александр Леонов: "Необходимо принимать комплексные меры для реанимации экономики"
 
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ВВП по сравнению со вторым кварталом 2020 года в третьем квартале вырос на 8,5%

С вопросом относительно возможности обеспечения роста ВВП в современных условиях “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что в современных условиях обеспечение роста ВВП практически невозможно

«Очевидно, что введение локдауна приведет к падению ВВП, поскольку целые отрасли будут нести колоссальные убытки. А малый и средний бзнес, который обеспечивает значительную часть ВВП, тоже находится под ударом. И мы уже видим, что закрываются небольшие ресторанчики.

И вообщем можно сказать, что в условиях эпидемии и ситуации, которая сложилась, власть должна выбирать, каким образом будет действовать. И, к сожалению, жесткий локдаун был применен тогда, когда для этого не было никаких оснований. И введенный весной локдаун можно сравнить с ядерным оружием, которое используется в самом крайнем случае, а было использовано в самом начале. Возможно сейчас стоило бы прислушиваться к предложениям относительно использования примера Словакии, Австрии и провести массовое тестирование. В Словакии этот ход резко уменьшил количество заболевших и дал возможность сохранить экономику. И это даст возможность каким-то образом обеспечить уменьшение падения ВВП. Поскольку мы видим, что падение продолжается.

Читайте: Александр Леонов: "Низкая учетная ставка стимулирует экономику"

И важно отметить, что экономическое падение вызвано не только эпидемией. А началось еще прошлой осенью и было достаточно глубоким. Поэтому, очевидно, что необходимо принимать комплексные меры для реанимации экономики, а бизнесу важно упрощать жизнь, а не усложнять. И ситуация в целом достаточно сложная и тяжелая», — сообщает Александр Леонов


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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