Закон об обличителях коррупции — клондай для силовиков, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон об обличителях коррупции - клондай для силовиков, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Закон об обличителях коррупции - клондай для силовиков, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

После принятия Верховной Радой Украины об обличителях коррупции, правоохранительные органы ждет шквал звонков и сообщений о коррупционных преступлениях в Украине. Такой прогноз дал сегодня народный депутат от фракции «Слуга народа», Александр Дубинский.

По его словам, это приведет к небывалому росту проверок со стороны Нацполиции, ГБР и СБУ так как, согласно принятому сегодня закону, силовики не смогут игнорировать обращения граждан и будут обязаны их проверять, информирует enovosty.com/news.

Вне зависимости от суммы коррупционной составляющей все обращения согласно закона будут рассматриваться в обязательном порядке и работы правоохранительным органам существенно прибавится, отметил нардеп.

Вместе с тем, А.Дубинский надеется, что со временем коррупции в Украине станет значительно меньше.

А.Дубинский также упомянул о существующей практике, согласно которой, когда открываются криминальные производства, в правоохранительных органах тут же находятся желающие их закрыть.

Читайте: Мы получили закон о стукачах, а не о обличителях коррупции в Украине, - Сергей Власенко (ВИДЕО)

«Представляете, как увеличится их заработок, когда в разы возрастёт количество заявлений? Господа Аваков, Бакланов и Труба должны просто молиться на авторов этого закона — это клондайк», — добавил г-н Дубинский.