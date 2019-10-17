В Украине наступят времена, когда не будет коррупции, — Дмитрий Разумков (ВИДЕО)

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Я надеюсь, что в Украине наступят времена, когда не будет обвинителей, потому что не будет коррупции, заявил сегодня во время брифинга спикер Верховной Рады Украины, Дмитрий Разумков, комментируя закон об обличителях коррупции.

Напомним, сегодня ВР Украины был принят закон о защите обличителей коррупции, который предполагает правовую защиту со стороны государства, а также материальное вознаграждение для граждан, которые заявят о фактах коррупции, информирует enovosty.com/news.

Поддержали данный законопроект 252 народных депутата.

«Это было и политическое и юридическое обещание, которые давал Президент Зеленский и партия «Слуга народа», идя на выборы. Важно, чтобы люди, которые возвращают деньги в казну обличая коррупцию, получали не только поддержку государства, но и материальное вознаграждение за свою помощь. Я думаю, что это очень неплохой закон и он заработает в самое ближайшее время», подчеркнул спикер ВР Украины.

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