Украину возвращают в 37-й год с анонимными доносами, — Олег Волошин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украину возвращают в 37-й год с анонимными доносами, - Олег Волошин (ВИДЕО) Украину возвращают в 37-й год с анонимными доносами, - Олег Волошин (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Легализация доносов и принятый закон, который это регламентирует — это возращение в 37 год, в сталинские времена, когда по анонимному доносу людей отправляли в тюрьму. Так прокомментировал принятый сегодня Верховной Радой Украины закон № 1010 об обличителях коррупции, нардеп от «ОП За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, предоставление права любому человеку, на правах анонимности, писать донос и обвинять любого другого гражданина в коррупции — это путь к хаосу и беспределу, информирует enovosty.com/news.

Мы уже видели вал обращений в НАБУ после призыва президента Зеленского всем сообщать о коррупции. Эти привело к валу абсолютно бессмысленных обвинений от граждан, которые не имеют ничего общего с реальной коррупцией, отмечает нардеп.

«Откуда человек, с улицы, который не имеет понятия, как функционирует система может знать о реальных коррупционных прецедентах», недоумевает г-н Волошин.

Согласно закону, разоблачитель — физлицо, которое сообщило о возможных фактах коррупции или связанных с коррупцией нарушениях.

Читайте: Определен лучший игрок матча Украина - Португалия

Право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, размер которого или нанесенные государству убытки от которого в 5 тыс. и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на начало текущего года — 9 млн 605 тыс. грн).

Размер вознаграждения — 10% от размера коррупционного преступления, но не более 3 тыс. минималок (в текущем году это 12 млн 519 тыс. грн).

Если несколько человек сообщили об одном и том сам же преступлении, вознаграждение распределяется между ними.

Читайте: Милованов рассказал о прогнозах ускорения экономического роста

Окончательный размер вознаграждения определяет суд, с учетом персональности и важности информации.

Помимо прочего, разоблачитель имеет право на бесплатную правовую помощь в связи с защитой прав обличителя; конфиденциальность; на обеспечение безопасности себя и близких в случае угрозы жизни и здоровью; на возмещение затрат в связи с защитой прав обличителя; на освобождение от юрответственности за разглашение информации. Права и гарантии защиты обличителей распространяются и на их близких.

Обличителю и его близким не имеют права отказать в трудоустройстве, их не имеют права уволить или вынудить к увольнению, подвергнуть дисциплинарной ответственности или другим негативным воздействиям. Если это все же произошло — предусмотрены компенсации и ответственность.

Предполагается, что обличитель может сообщить о коррупционном преступлении уполномоченным непосредственно на работе (внутренние каналы), в СМИ (внешние каналы) или анонимно НАПК или иным органам (регулярные каналы). Перечислены случаи, когда для сообщения информации с ограниченным доступом (кроме гостайны) можно использовать СМИ или общественные объединения.

Анонимки будут проверять только если сообщение будет содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить.

В Админкодексе предусмотрели штраф 17-42,5 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности за незаконное разглашение информации, по которой можно идентифицировать обличителя или его близких.

В Уголовный кодекс внесли норму, согласно которой незаконное увольнение обличителя повлечет штраф 34-51 тыс. грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, или исправительные работы до 2 лет.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.