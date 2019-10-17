Закон об обличителях коррупции стал выполнением предвыборных обещаний президента, — Даниил Богатырев

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Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции

С вопросом относительно влияния принятия закона на уровень коррупции в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному политологу, эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

«Первое, что стоит отметить — то, что данный закон стал выполнением одного из предвыборных обещаний президента, которое во время его кампании формулировалось на бигбордах так: «Сдал коррупционера — получи 10%». В качестве лозунга это звучит красиво. Да и тезис о поощрении обличителей коррупции, по своей сути, верен.

Однако, на практике принятие данного закона может привести к огромному валу жалоб в НАПК на «коррупционеров» по поводу и без. Мы уже видели нечто подобное, когда президент призвал сознательных граждан сообщать о фактах коррупции в НАБУ, и на следующий день телефонные линии бюро не выдержали наплыва звонящих. Это не смотря на то, что НАБУ уполномочено расследовать только дела в отношении высших должностных лиц, а не мелких взяточников.

Полагаю, со вступлением принятого сегодня закона в силу, мы станем свидетелями подобного «заваливания доносительским спамом» НАПК. Между тем, следует понимать, что основная проблема борьбы с коррупцией в Украине состоит не в недостаточном количестве заявлений в правоохранительные органы о ней, а в неспособности НАБУ и САП доказать вину коррупционеров высшего разряда в судах. Если власть действительно намерена бороться с коррупцией, работать надо именно в этом направлении», — сообщает Даниил Богатырев

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