НАЗК ждет полный апгрейд. Нынешнее руководство — не эффективно, — Галина Янченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » НАЗК ждет полный апгрейд. Нынешнее руководство - не эффективно, - Галина Янченко (ВИДЕО) НАЗК ждет полный апгрейд. Нынешнее руководство - не эффективно, - Галина Янченко (ВИДЕО)

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Президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал проект закона № 1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции. Об этом сегодня сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, Галина Янченко.

Законом предусмотрена замена структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную, усиление способности и гарантий независимости Национального агентства, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти, исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в ЗУ “О предотвращении коррупции”, в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах, информирует enovosty.com/news.

Нардеп выразила надежду, что новое руководство НАЗК будет демонстрировать больший профессионализм и продолжит свою работу с обличителями как это было предусмотрено изначально с момента работы данного органа в 2015 году, а также учитывая новый функционал, который предусмотрен законом «О защите обличителей коррупции».

Напомним, что некоторые депутаты, выразили сомнение, что у НАЗК хватит достаточно ресурсов, полномочий и материально-технической базы, чтобы справиться с предстоящим валом заявлений, поскольку закон позволил всем желающим почувствовать себя в роли обличителей.

Так, по мнению Сергея Власенко, НАЗК, согласно новому закону, получает функцию обеспечения безопасности обличителя, но для этого необходимо иметь силовые и оперативные подразделения, которых у НАЗК нет.

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