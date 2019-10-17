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Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, — Егор Чернев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, - Егор Чернев (ВИДЕО)
 
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Усилиями украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО удалось отклонить доклад, в котором утверждалось, что санкции против Российской Федерации являются неэффективными и негуманными. Тем самым нашей делегации удалось достичь поставленных перед собой целей. Об этом заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, Егор Чернев.

По его словам, перед украинской делегацией ставились три ключевых цели: дать понять делегатам других стран, что Украина не меняет свой курс на НАТО, а новые украинские власти готовы выполнить условия плана действий по членству, пригласить другие делегации в Киев на весеннюю сессию НАТО, а также подать и защитить правки к резолюциям, которые касаются Украины, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, украинской делегации удалось внести правки по терминологии в различные резолюции, заменив сепаратистов на пророссийских террористов и добавить пункт о нарушении Будапештского меморандума в резолюцию об угрозах распространения ядерного оружия. 

Е.Чернев отметил, что на последней сессии НАТО было два больших доклада. Первый доклад по Украине был посвящён 5-ти летию после Революции достоинства. Второй доклад — по применению экономических санкций и их целесообразности.

По словам Егора Чернев, доклад по Украине был сбалансированным и корректным, украинская делегация внесла некоторые правки относительно результатов работы за последние полтора месяца в плане реформ, а также относительно терминологии в отношении российской агрессии на Донбассе.

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«Но наибольшей победой было то, что впервые за несколько лет не был поддержан доклад делегации одной из стран членов НАТО, относительно экономических санаций против России и, якобы, их нецелесообразности. В докладе нивелировались как сами санкции, так и опровергалась их эффективность, акцентируя внимание на негативном влиянии этих санаций на простых граждан.

Украинская делегация опровергла данный доклад вескими контраргументами, доказав, что именно благодаря санкциям, украинским волонтерам и солдатам удалось остановили наступление России вглубь нашей страны.
«Нас услышали, приняли наши аргументы и поддержали, прежде всего делегации Великобритании и США. В результате данный доклад был отклонён», подчеркнул Егор Чернев.

В целом, по его словам, у нас есть все возможности вместе с президентом, правительством и парламентом ускорить реформы, которые позволят Украине в кратчайшие сроки перейти на стандарты НАТО.

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Так же он отметил, что украинская делегация в ПА НАТО провела множество двухсторонних встреч с делегациями разниц стран: Германии, Латвии, Литвы, Канады, США, Грузии, много неформальных встреч с главами делегаций членов НАТО. Все они, в том числе Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, высказали всестороннюю поддержку Украине.

Мы рады были услышать, что наш нынешний курс на сближение c НАТО позволит нам достигнуть основной цели: выработать необходимый план действий, направленый на членство Украины в НАТО,- подчеркнул Е.Чернев.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 28

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