Устинова о нардепе Юрченко: «Слуги народа» обязаны лишить коррупционера депутатского мандата (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Устинова о нардепе Юрченко: «Слуги народа» обязаны лишить коррупционера депутатского мандата (ВИДЕО) Устинова о нардепе Юрченко: «Слуги народа» обязаны лишить коррупционера депутатского мандата (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова рассказала, почему считает выход из фракции народного депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, недостаточным наказанием, где сейчас находится Юрченко, прячась от позора, и почему для генпрокурора Венедиктовой важно действовать в рамках закона, а не исполнять указания Банковой. Подробности смотрите в сюжете.

«Вопрос по Юрченко не закрыт. Он должен был не просто выйти из фракции, он должен был сложить мандат. И если партия «Слуга народа» хочет закрыть этот вопрос политически, они должны применить к нему Закон об императивном мандате, и фактически, забрать мандат, поскольку он вышел из фракции», — убеждена народный депутат, информирует enovosty.com/news.