Сегодня «Слуги народа» решат судьбу выборов на Донбассе (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура рассказал, почему поздно принимать поданные им изменения в постановление о местных выборах на подконтрольных территориях Донбасса, а также кого ждут сегодня на заседании фракции «Слуга народа». Смотрите в сюжете.
«Основная моя идея — это проведение выборов на подконтрольных территориях в Луганский и Донецкий областные советы. По ряду технических причин это сделать невозможно. Уже начался избирательный процесс. Если бы раньше оперативно исправили ошибки и приняли мои правки, тогда все могло быть реализовано. Сейчас это сделать невозможно», — заявил Качура, информирует enovosty.com/news.