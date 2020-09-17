Ирина Верещук: Даже, если потеряем монобольшинство, коррупционеров из партии надо гнать (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещу прокомментировала заявления однопартийца Давида Арахамии относительно возможного раскола во фракции «Слуга народа», а также рассказала о своём отношении к фактам коррупции нардепа Юрченко, которые были ранее обнародованы. Подробнее смотрите в сюжете.
«На факты коррупции надо фракции жестко реагировать. Пусть даже мы потеряем монобольшинсво в Раде, но таких людей ( прим. ред. Юрченко) не должно быть. Тогда нам люди будут доверять. Процесс самоочищения партии должен продолжаться», — убеждена нардеп, информирует enovosty.com/news.