Ирина Верещук: Даже, если потеряем монобольшинство, коррупционеров из партии надо гнать (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ирина Верещук: Даже, если потеряем монобольшинство, коррупционеров из партии надо гнать (ВИДЕО) Ирина Верещук: Даже, если потеряем монобольшинство, коррупционеров из партии надо гнать (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещу прокомментировала заявления однопартийца Давида Арахамии относительно возможного раскола во фракции «Слуга народа», а также рассказала о своём отношении к фактам коррупции нардепа Юрченко, которые были ранее обнародованы. Подробнее смотрите в сюжете.

«На факты коррупции надо фракции жестко реагировать. Пусть даже мы потеряем монобольшинсво в Раде, но таких людей ( прим. ред. Юрченко) не должно быть. Тогда нам люди будут доверять. Процесс самоочищения партии должен продолжаться», — убеждена нардеп, информирует enovosty.com/news.