Давид Арахамия: Я буду блокировать процесс рассмотрения дела «вагнеровцев» в Раде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Давид Арахамия: Я буду блокировать процесс рассмотрения дела «вагнеровцев» в Раде (ВИДЕО) Давид Арахамия: Я буду блокировать процесс рассмотрения дела «вагнеровцев» в Раде (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему выступает категорически против создания следственной комиссии в стенах Парламента по резонансному делу «вагнеровцев», почему будет блокировать любое публичное расследование и обнародование фактов этой спецоперации, а также предложил альтернативный вариант расследования по данному делу.

«Допустим, как пишут СМИ, эта спецоперация была выполнена вместе со спецслужбами других стран. Вы полагаете, обнародование деталей будет одобрено спецслужбами других стран? Вы видели совместную операцию «Моссада» или «М І6», которую обсуждали бы хоть в одном парламенте? Для этого существует определенная механика, регулируемая законодательством», — сказал Арахамия, информирует enovosty.com/news.