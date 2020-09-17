Александр Качура о расколе фракции и скупке олигархами нардепов от «Слуги народа» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Александр Качура о расколе фракции и скупке олигархами нардепов от «Слуги народа» (ВИДЕО) Александр Качура о расколе фракции и скупке олигархами нардепов от «Слуги народа» (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура прокомментировал заявление главы фракции Давида Арахамия, относительно грядущего раскола в рядах партии.

Качура заявил, что необходимо пересматривать структуру фракции, поскольку заместители глав фракции не являются авторитетом для многих депутатов. , информирует enovosty.com/news.

Качура отметил, что сейчас фиксируются попытки со стороны некоторых олигархов подкупить нардепов «Слуги народа». Более того, олигархи заинтересованы в длительном сотрудничестве и намереваются посадить народных избранников на фиксированную зарплату.

Проверять купленных народных депутатов Качура предлагает простым способом, посмотрев на результаты голосования по резонансным законопроектах.

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«Если нардепы голосуют против законодательных инициатив Президента Зеленого, значит они точно не чисты на руку», — убежден Качура.